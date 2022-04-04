Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс вважає, що Росія не зважає на жодні кроки для припинення війни та не збирається йти на домовленості. Геноцид українців у Бучі показав – росіяни не збираються ні з ким, ні про що домовлятися, тому санкції проти агресора мають бути максимально жорсткими.

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Підсумок зустрічі міністрів

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Елізабет Трасс подальші кроки для протидії Росії. Звірства в Бучі мають спонукати усіх бути максимально жорстоким щодо агресора.

Більше ніяких напівмір. Санкції G7 та ЄС мають бути руйнівними. Україна має отримати всю необхідну зброю,

– заявив Кулеба.

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