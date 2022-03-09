Учитывая вышесказанное, Владимир Зеленский упрекнул сторону России – мол, они говорят одно, однако их действия говорят обратное. Об этом украинский президент заявил во время вечернего обращения 9 марта, сообщает 24 канал.

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"И кто вы после этого"

Украинский лидер напомнил, что Россия не раз заявляла о жителях Донецкой области – выдвигала множество требований и предъявляла бесконечное количество обвинений.

"И мы видим сейчас, как в России действительно относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя. Работают прямо на предприятиях, лечатся в больницах и рожают детей – представьте себе, такие же люди, как вы – в родильных домах Мариуполя", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не делала и не сделала ничего подобного. Никогда бы с ее стороны не было такого военного преступления ни с одним городом Донецкой, Луганской или любой другой области. Ни с одним городом на земле.

"Потому что мы люди. А вы?"

– подытожил Зеленский.

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Вечернее обращение Зеленского от 9 марта: смотрите полное видео

Оккупанты 9 марта обстреляли роддом в Мариуполе: что известно

Рашистская орда безжалостно сбросила бомбу на детскую больницу, где размещался родильный корпус.

От удара весь корпус разрушился. Под завалами находятся женщины и медперсонал.

Пока известно о 17 пострадавших. Есть ли под завалами жертвы, информации нет.

Поисковые работы продолжаются.

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