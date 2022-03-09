З огляду на вищезазначене Володимир Зеленський зробив закид у бік Росії – мовляв, вони говорять одне, проте їхні дії говорять про інакше. Про це український президент заявив під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.

Пряма мова Зеленського

У Москві прекрасно знають, що Маріуполь – також Донецька область. Ми стільки чули від Росії про жителів Донецької області – стільки вимог, стільки звинувачень. І ми бачимо зараз, як у Росії насправді ставляться до жителів Донецької області. До простих людей, які живуть у будинках Маріуполя. Працюють просто на підприємствах міста Маріуполя. Лікуються в лікарнях Маріуполя. І народжують дітей – уявіть собі, такі ж люди, як ви – у пологових будинках Маріуполя.

Ми не робили та ніколи б не зробили нічого подібного. Цьому військовому злочину з жодним з міст Донецької, Луганської або будь-якої іншої області. З жодним містом на землі. Тому що ми – люди. А ви?

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