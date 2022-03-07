Начал обращение глава государства с показавшего из окна Офиса Президента вид на вечерний Киев. Зеленский заверил, что находится на Банковой.

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Мы все – на местах, – Зеленский

Вы знаете, мы привыкли говорить понедельник – день тяжелый. В стране война, так что сейчас каждый день тяжелый и каждый день – понедельник. Сегодня 12-й день нашей борьбы, нашей защиты. Мы все – на местах,

– заверил президент.

Зеленский отметил, что он работает в Киеве, и его команда работает вместе с ним. Тероборона и военные – на своих позициях. Воюют и вносят вклад в победу Украины даже те, у кого нет оружия в руках.

Обратите внимание! Зеленский сообщил о решении отозвать украинских миротворцев – с мест их пребывания – для защиты родины.

Смотрите видео обращения президента от 7 марта: