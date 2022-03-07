Розпочав звернення глава держави з того, що показав з вікна Офісу Президента вид на вечірній Київ. Зеленський запевнив, що перебуває на Банковій.

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Ми всі – на місцях, – Зеленський

Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок – день важкий. В країні війна, отож зараз кожен день важкий і кожен день – понеділок. Сьогодні 12-ий день нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі – на місцях,

– запевнив президент.

Зеленський зазначив, що він працює у Києві і його команда працює разом з ним. Тероборона та військові – на своїх позиціях. Воюють та роблять внесок у перемогу України навіть ті, хто не має зброї в руках.

Зверніть увагу! Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців – з місць їхнього перебування – задля захисту батьківщини.

Дивіться відео звернення президента від 7 березня:

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