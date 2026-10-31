В Польше требуют вынести вотум недоверия правительству Туска

Об этом политик сообщил в социальной сети X.

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Что известно о вотуме недоверия правительству Туска?

Бывший премьер-министр Польши и лидер политического объединения "Развитие плюс" Матеуш Моравецкий заявил, что внесет предложение о вотуме недоверия правительству Дональда Туска. Он предлагает сформировать техническое правительство во главе с бывшим маршалком Сейма Мареком Юреком. Такой кабинет должен был бы работать до парламентских выборов 2027 года.

То, что сегодня происходит перед Конституционным трибуналом, может перерасти не только в мощный кризис польского государства – с чем мы уже сталкиваемся сегодня, – но и в нечто очень, очень опасное. Даже в кровопролитие, даже в гражданскую войну– подчеркнул политик во время пресс-конференции перед зданием Конституционного трибунала.

Бывший премьер убежден, что конституционная перезагрузка не должна происходить при участии нынешнего правительства. Именно его Моравецкий обвиняет в попытке захватить Конституционный трибунал.

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В посте в X он также резко высказался о том, что будет с действующей коалицией.

Однако это не может быть "перезагрузка" с участием тех, кто сегодня совершил покушение на Конституционный трибунал! Их место – на свалке истории и перед независимыми судами в роли обвиняемых. Именно завершение рокового правления этой коалиции станет лишь началом – нужно иметь конкретный план дальнейших действий, чтобы драматические сцены вчерашнего дня больше никогда не повторились– написал политик.

В то же время для выражения недоверия правительству в Польше недостаточно просто зарегистрировать соответствующее предложение. Согласно Конституции страны, его должны поддержать не менее 231 депутата Сейма.

Напомним, ч конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши а возник из-за противостояния двух групп судей, каждая из которых не признает легитимности другой: большинство действующего состава было назначено во времена правления партии "Право и справедливость", а правительство Дональда Туска считает его политизированным и стремится обновить.

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Ситуацию обострил отказ президента Кароля Навроцкого привести к присяге трех вновь избранных судей. Вечером 30 октября судьи нового состава самостоятельно отстранили председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского, после чего правоохранители заблокировали доступ к зданию.

В ночь на 31 октября у здания собрались представители оппозиции, которые пытались проникнуть внутрь и выломали ворота. Навроцкий прибыл в трибунал, обвинил правительство в "силовом захвате" учреждения, потребовал вывести полицию и помог Соханскому попасть в кабинет.

Свенчковский назвал события государственным переворотом, тогда как министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что назначенные судьи продолжили работу, а министр внутренних дел Марцин Кервинский одобрил действия полиции.