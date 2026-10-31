У Польщі вимагають оголосити вотум недовіри уряду Туска

Про це політик повідомив у соцмережі X.

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Що відомо про вотум уряду Туска?

Колишній прем'єр-міністр Польщі та лідер політичного об'єднання "Розвиток плюс" Матеуш Моравецький заявив, що подасть пропозицію про вотум недовіри уряду Дональда Туска. Він пропонує сформувати технічний уряд на чолі з колишнім маршалком Сейму Мареком Юреком. Такий кабінет мав би працювати до парламентських виборів 2027 року.

Те, що сьогодні відбувається перед Конституційним трибуналом, може перерости не лише у потужну кризу польської держави – з чим ми вже маємо справу сьогодні, – але й у щось дуже, дуже небезпечне. Навіть у кровопролиття, навіть у громадянську війну– наголосив політик під час пресконференції перед будівлею Конституційного трибуналу.

Колишній прем'єр переконаний, що конституційне перезавантаження не повинно відбуватися за участю нинішнього уряду. Саме його Моравецький звинувачує у спробі захопити Конституційний трибунал.

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У дописі в X він також різко висловився щодо подальшої долі чинної коаліції.

Однак це не може бути "перезавантаження" за участю тих, хто сьогодні вчинив замах на Конституційний трибунал! Їхнє місце – на смітнику історії та перед незалежними судами в ролі обвинувачених. Саме завершення фатального правління цієї коаліції буде лише початком – потрібно мати конкретний план подальших дій, щоб драматичні сцени вчорашнього дня більше ніколи не повторилися– написав політик.

Водночас для висловлення недовіри уряду в Польщі недостатньо лише зареєструвати відповідну пропозицію. Згідно з Конституцією країни, її мають підтримати щонайменше 231 депутат Сейму.

Нагадаємо, конфлікт навколо Конституційного трибуналу Польщі виник через протистояння двох груп суддів, кожна з яких не визнає легітимності іншої: більшість чинного складу призначили за часів правління партії "Право і справедливість", а уряд Дональда Туска вважає його політизованим і прагне оновити.

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Ситуацію загострила відмова президента Кароля Навроцького приводити до присяги трьох новообраних суддів. Увечері 30 жовтня судді нового складу самостійно усунули голову трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського, після чого правоохоронці заблокували доступ до будівлі.

У ніч на 31 жовтня біля установи зібралися представники опозиції, які намагалися потрапити всередину та виламали ворота. Навроцький прибув до трибуналу, звинуватив уряд у "силовому захопленні" установи, вимагав вивести поліцію та допоміг Соханському потрапити до кабінету.

Свєнчковський назвав події державним переворотом, тоді як міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що призначені судді продовжили роботу, а міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський схвалив дії поліції.