Вова дал команду уволить: СМИ показали переписку Рябошапки с Богданом перед отставкой

Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в четверг, 5 марта, проголосовала за отставку недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Перед своим выступлением и голосованием Рябошапка в парламенте переписывался с екс-главой ОПУ Андреем Богданом и девушкой, записанной как "Ксана".

Активную переписку тогда еще генерального прокурора удалось зафиксировать журналистам издания "Страна".

Важно! Рада проголосовала за отставку Рябошапки

Переписка Рябошапки и Богдана

К сожалению, в объектив попал только небольшой фрагмент переписки с Андреем Богданом:

Рябошапка: Арахамия

Богдан: Пи*ды ему дал

Рябошапка: Они наговорили глупостей

Богдан: дети,бл * ть, дураки

Богдан: Ну что там у вас?

Рябошапка: А ты где смотришь телевидение?



Переписка Руслана Рябошапки и Андрея Богдана

Переписка Рябошапки и "Ксаны"

Фрагмент переписки с девушкой по имени Ксана был более конкретным. В нем Рябошапка жалуется, что указание об отставке дал Вова (предположительно, Владимир Зеленский – 24 канал), а девушка пытается его поддержать.

Ксана: Но они всю ночь работали с каждым. Поскольку сосредоточились на Кабмине – то меньше тебя трогали, но сейчас риторика очень увереная

Рябошапка: угу, я заметил

Ксана: и Венедиктова же " мочит"

Рябошапка: Вова дал команду меня уволить

Ксана: тогда " Жги " в парламенте. Силы тебе.

Рябошапка: Мерси

Ксана: смотрим онлайн. Леша в БРДО ...55 тоже будет здесь, если что – приезжай. Потому что АБ (предположительно, Андрей Богдан – 24 канал) будет дома аж.



Переписка Руслана Рябошапки с девушкой Ксаной,

Отставка генпрокурора Рябошапки: коротко

Рассмотрение вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке инициировали депутаты Верховной Рады Украины после рассмотрения вопросов об обновлении Кабинета министров.

В четверг, 5 марта, Рада рассмотрела вопрос отставки Рябошапки, поддержав его. Сам тогда еще генпрокурор перед голосованием обратился к депутатам, заявив, что он уходит, но только для того, чтобы вернуться.