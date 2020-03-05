Вова дал команду уволить: СМИ показали переписку Рябошапки с Богданом перед отставкой
Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в четверг, 5 марта, проголосовала за отставку недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Перед своим выступлением и голосованием Рябошапка в парламенте переписывался с екс-главой ОПУ Андреем Богданом и девушкой, записанной как "Ксана".
Активную переписку тогда еще генерального прокурора удалось зафиксировать журналистам издания "Страна".
Важно! Рада проголосовала за отставку Рябошапки
Переписка Рябошапки и Богдана
К сожалению, в объектив попал только небольшой фрагмент переписки с Андреем Богданом:
Рябошапка: Арахамия
Богдан: Пи*ды ему дал
Рябошапка: Они наговорили глупостей
Богдан: дети,бл * ть, дураки
Богдан: Ну что там у вас?
Рябошапка: А ты где смотришь телевидение?
Переписка Руслана Рябошапки и Андрея Богдана
Переписка Рябошапки и "Ксаны"
Фрагмент переписки с девушкой по имени Ксана был более конкретным. В нем Рябошапка жалуется, что указание об отставке дал Вова (предположительно, Владимир Зеленский – 24 канал), а девушка пытается его поддержать.
Ксана: Но они всю ночь работали с каждым. Поскольку сосредоточились на Кабмине – то меньше тебя трогали, но сейчас риторика очень увереная
Рябошапка: угу, я заметил
Ксана: и Венедиктова же " мочит"
Рябошапка: Вова дал команду меня уволить
Ксана: тогда " Жги " в парламенте. Силы тебе.
Рябошапка: Мерси
Ксана: смотрим онлайн. Леша в БРДО ...55 тоже будет здесь, если что – приезжай. Потому что АБ (предположительно, Андрей Богдан – 24 канал) будет дома аж.
Переписка Руслана Рябошапки с девушкой Ксаной,
Отставка генпрокурора Рябошапки: коротко
Рассмотрение вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке инициировали депутаты Верховной Рады Украины после рассмотрения вопросов об обновлении Кабинета министров.
В четверг, 5 марта, Рада рассмотрела вопрос отставки Рябошапки, поддержав его. Сам тогда еще генпрокурор перед голосованием обратился к депутатам, заявив, что он уходит, но только для того, чтобы вернуться.