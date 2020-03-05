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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Вова дал команду уволить: СМИ показали переписку Рябошапки с Богданом перед отставкой

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      Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в четверг, 5 марта, проголосовала за отставку недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Перед своим выступлением и голосованием Рябошапка в парламенте переписывался с екс-главой ОПУ Андреем Богданом и девушкой, записанной как "Ксана".

      Активную переписку тогда еще генерального прокурора удалось зафиксировать журналистам издания "Страна".

      Важно! Рада проголосовала за отставку Рябошапки

      Переписка Рябошапки и Богдана

      К сожалению, в объектив попал только небольшой фрагмент переписки с Андреем Богданом:

      Рябошапка: Арахамия

      Богдан: Пи*ды ему дал

      Рябошапка: Они наговорили глупостей

      Богдан: дети,бл * ть, дураки

      Богдан: Ну что там у вас?

      Рябошапка: А ты где смотришь телевидение?


      Переписка Руслана Рябошапки и Андрея Богдана

      Переписка Рябошапки и "Ксаны"

      Фрагмент переписки с девушкой по имени Ксана был более конкретным. В нем Рябошапка жалуется, что указание об отставке дал Вова (предположительно, Владимир Зеленский – 24 канал), а девушка пытается его поддержать.

      Ксана: Но они всю ночь работали с каждым. Поскольку сосредоточились на Кабмине – то меньше тебя трогали, но сейчас риторика очень увереная

      Рябошапка: угу, я заметил

      Ксана: и Венедиктова же " мочит"

      Рябошапка: Вова дал команду меня уволить

      Ксана: тогда " Жги " в парламенте. Силы тебе.

      Рябошапка: Мерси

      Ксана: смотрим онлайн. Леша в БРДО ...55 тоже будет здесь, если что – приезжай. Потому что АБ (предположительно, Андрей Богдан – 24 канал) будет дома аж.


      Переписка Руслана Рябошапки с девушкой Ксаной,

      Отставка генпрокурора Рябошапки: коротко

      Рассмотрение вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке инициировали депутаты Верховной Рады Украины после рассмотрения вопросов об обновлении Кабинета министров.

      В четверг, 5 марта, Рада рассмотрела вопрос отставки Рябошапки, поддержав его. Сам тогда еще генпрокурор перед голосованием обратился к депутатам, заявив, что он уходит, но только для того, чтобы вернуться.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Офис генпрокурора Андрей Богдан Руслан Рябошапка
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