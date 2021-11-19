Вовк не хочет, чтобы дело связывали с ним, – юрист о залоге за брата главы ОАСК

САП завершила расследование в отношении Юрия Зонтова – брата скандального главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. В то же время залог за него не внесли даже после существенного уменьшения суммы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько. По его словам, еще в апреле 2021 года было первичное решение относительно 35 альтернативных миллионов залога.

Обратите внимание САП завершила расследование в отношении брата скандального Вовка

Залог не внесли даже после уменьшения суммы

Каждые 2 месяца детективы и прокуроры инициировали продление в суде содержания под стражей. По последнему решению, в отношении Зонтова до 2 декабря продлили содержание под стражей, альтернативный залог уменьшился до 9 миллионов гривен, отметил Валько.

Однако даже 9 миллионов не внесли, сейчас Юрий Зонтов находится в Лукьяновском СИЗО.

Возможно, Павел Вовк не хочет, чтобы как-то это дело связывали с ним. Вадим Валько Юрист Центра противодействия коррупции

Однако материалы дела, переговоры и переписка, которые были между подозреваемыми, свидетельствуют о том, что решать вопросы должны были именно через главу ОАСК. Только после разговора с ним судья, который рассматривал то дело, должен был принять решение, отметил Вадим Валько.

Зонтову грозит до 12 лет лишения свободы

Согласно информации юриста, фактически брату главы ОАСК Юрию Зонтову инкриминируют совершение трех преступлений:

подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды;

мошенничество;

декларирование недостоверной информации, ложь в декларации.

По этим трем статьям Зонтову грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией, если будет обвинительный приговор суда.

Думаю, что Павлу Вовку не удастся решить вопрос с судьями Высшего антикоррупционного суда. Вадим Валько Юрист Центра противодействия коррупции

В то же время юрист Центра противодействия коррупции пояснил, что Павел Вовк по соответствующему делу не проходит как подозреваемый, разве что как свидетель. Вовк, по словам Вадима Валько, лично не участвует в получении неправомерной выгоды, этим занимаются другие лица.

Валько о деле в отношении брата Вовка: смотрите видео

Дело в отношении брата скандального Вовка: коротко