За первое полугодие 2024 года задокументированы свидетельства о 18 погибших и 81 раненом в результате российских обстрелов инфраструктуры здравоохранения Украины. В этом году подобных атак может стать больше.

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350 циничных атак за прошлый год

За 2023 год ВОЗ зафиксировала более 22 смертей и 117 раненых от нападений россиян. Атаковали и 45 медицинских транспортных средств. Некоторые организации называют количество погибших еще большее.

Хотя нападения на больницы запрещены статьей 18 Женевской конвенции, врага это не останавливает. Так, в понедельник Россия убила одного врача в "Охматдете".

Каково мнение экспертов относительно атак на медучреждения

По мнению экспертов, Россия атаковала украинскую медицинскую инфраструктуру в рамках кампании, которая приравнивается к военным преступлениям. В то же время министерство обороны России отрицает целенаправленные удары по гражданским целям в Украине. В частности, по детской больнице "Охматдет".

Авокат и директор по исследованиям и расследованиям нью-йоркской организации "Врачи за права человека" Кристиан Де Вос отметил, что мир еще не видел судебного преследования в международном суде, главной темой которого была бы атака на инфраструктуру здравоохранения.

Враг атакует наиболее уязвимые слои населения чтобы еще больше истощить систему здравоохранения Украины.

Согласно международному гуманитарному праву, больницы и учреждения здравоохранения защищены именно потому, что гражданские лица ищут помощи. Эти объекты призваны обеспечить защиту гражданского населения и избавить его от ужасов войны,

– сказал господин Де Вос.

Количество нападений растет, но медработники готовы к этому

Эксперты подчеркивают, что количество нападений на больницы во время конфликтов во всем мире растет. Но в Украине это увеличение не является неожиданностью для некоторых работников скорой помощи и к таким нападениям частично готовы.

Нам постоянно приходится пересматривать, где мы работаем, и отступать от территорий, которые становятся невозможными,

– отметил Кристофер Стоукс, координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине.

Стоит отметить, что в некоторых медицинских учреждениях пытаются принимать меры предосторожности. Так, закрывают окна мешками с песком и переносят пациентов и операционные на нижние этажи.

Ранее стало известно, что власть выделит средства на восстановление детской больницы "Охматдет".