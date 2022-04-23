Мэр Николаева сравнил ситуацию с началом пандемии коронавируса. Но с одной поправкой: от взрыва шансы погибнуть достигают 100%.

Читайте также Грех – если будем подвергать опасности: в ВТО призвали быть осторожными на Пасху

Поход в церковь может стоить жизни

Я просил бы вас, если вы можете, воздержаться от скопления людей возле церквей,

– подчеркнул он.

Александр Сенкевич добавил, что российские пропагандисты уже активно распространяют информацию об обстрелах церквей. Мол, украинские военные будут атаковать храмы, в частности Московского патриархата, чтобы потом обвинить россиян.

Это, по словам мэра Николаева, еще один весомый аргумент отдать предпочтение отказу от похода в церковь. Об этом также сообщали накануне в СБУ.

Отметим, что в ряде областей был отменен комендантский час в Пасхальную ночь. Речь идет о Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. Причем во Львове ночных богослужений не будет. В Ровенской области церквям разрешили работать ночью, а на Буковине и в Киеве сам комендантский час сократили.

Достойно внимания – Митрополит Драбинко рассказал о Пасхе в Украине: смотрите видео