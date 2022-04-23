Мер Миколаєва порівняв ситуацію з початком пандемії коронавірусу. Але з однією поправкою: від вибуху шанси загинути досягають 100%.

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Похід до церкви може коштувати життя

Я просив би вас, якщо ви можете, утриматися від скупчення людей біля церков,

– підкреслив він.

Олександр Сєнкевич додав, що російські пропагандисти вже активно поширюють інформацію про обстріли церков. Мовляв, українські військові атакуватимуть храми, зокрема, Московського патріархату, щоб потім звинуватити росіян.

Це, зі слів мера Миколаєва, ще один вагомий аргумент віддати перевагу відмови від походу до церкви. Про це також повідомляли напередодні в СБУ.

Зазначимо, що у низці областей скасували комендантську годину у Великодню ніч. Мовиться про Хмельниччину, Дніпропетровщину, Одещину та Львівщину. Причому, у Львові нічних богослужінь не буде. На Рівненщині церквам дозволили працювати вночі, а на Буковині та в Києві саму комендантську годину скоротили.

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