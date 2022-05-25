Петр Андрющенко опроверг эту информацию. По его словам, в таком случае в Мариуполе появились вода и электричество, а еще где-то проросло денежное дерево.

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Он пояснил, что технически для работы порта и восстановления перевалки грузов требуется электричество, которого нет. Даже большое количество отсутствующих генераторов не обеспечат полноценную работу порта.

Несмотря на это, Петр Андрющенко отметил, что самоназванный мэр Иващенко рассказал якобы 12 тысяч тонн груза уже ушло из порта.

"Похоже, пока это первые 12 тысяч тонн лжи российской пропаганды. Вместе с воздухом это пока единственное, что системно отгружается из Мариуполя в окружающий мир", – добавил Андрющенко.

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