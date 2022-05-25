Петро Андрющенко спростував цю інформацію. За його словами, в такому випадку в Маріуполі з’явилась вода та електрика, а ще десь проросло грошове дерево.

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Він пояснив, що технічно для роботи порту та відновлення перевалки вантажів потрібна електрика, якої немає. Навіть велика кількість генераторів, які також відсутні, не забезпечать повноцінну роботу порту.

Попри це Петро Андрющенко зазначив, що самоназваний мер Іващенко розповів нібито 12 тисяч тонн вантажу вже пішло з порту.

"Здається, поки це перші 12 тисяч тонн брехні російської пропаганди. Разом з повітрям це поки єдине, що системно відвантажується з Маріуполя в навколишній світ", – додав Андрющенко.

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