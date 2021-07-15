Как отметили сотрудники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за период с 5 по 10 июля на 13 постах обсерватории отобрали 1322 пробы воздуха. Каждый из анализов фиксировал превышение предельно допустимых концентраций вредных примесей.

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Эксперты подчеркнули, что по сравнению с прошлой неделей ситуация с загрязнением атмосферного воздуха не изменилась.

Ситуация может ухудшиться

В обсерватории утверждают, что среднесуточные показатели вредных веществ в Киеве за 5 – 10 июля были такими:

В 1 – 1,3 раза больше от нормы зафиксировали зависших веществ на Бессарабской площади, проспекте Победы, улицах Семена Скляренко, Каунасской, площади Победы;

В 1,2 – 1,9 раза превышена норма окиси углерода в воздухе на проспекте Победы, улицах Семена Скляренко, Александра Довженко, Бессарабской и Демеевской площадях;

В 4,6 – 5,1 раза больше показателей нормы диоксида азота нашли в атмосфере на площади Победы, улицах Каунасской, инженера Бородина, Бессарабской площади. При этом на улицах Семена Скляренко, Попудренко и проспекте Победы зафиксировали отклонение от нормы в 4,1 – 4,3 раза. На других постах обсерватории превышение этих показателей было немножко меньше – в 2,3 – 3,4 раза.

Превышенными были и показатели формальдегида. В 3,0 – 3,6 раза – на площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, улицах Семена Скляренко, Александра Довженко, Попудренко, проспекте Победы. В других постах примесей этого вещества было немножко меньше – в 1,4 – 2,9 раза больше нормы.

Метеорологи утверждают, что ситуация с накоплением вредных примесей в атмосфере не будет улучшаться, поскольку в ближайшие дни в Киеве прогнозируют жаркую и сухую погоду.