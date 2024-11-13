Сначала сирены прозвучали на северо-востоке нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

19:45, 13 ноября Отбой угрозы БПЛА по областям.

19:12, 13 ноября Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте