Сначала сирены прозвучали на северо-востоке нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытия гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
19:45, 13 ноября
Отбой угрозы БПЛА по областям.
19:12, 13 ноября
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
18:43, 13 ноября
Вражеские ударные БПЛА с Сумской области в направлении Полтавской, курс южный.