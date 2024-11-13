Спочатку сирени пролунали у північному сході нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Росія запускала "Шахеди" по Україні: де фіксували ударні БпЛА
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
19:45, 13 листопада
Відбій загрози БпЛА по областях.
19:12, 13 листопада
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
18:43, 13 листопада
Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південний.