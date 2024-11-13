Спочатку сирени пролунали у північному сході нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Росія запускала "Шахеди" по Україні: де фіксували ударні БпЛА

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

19:45, 13 листопада Відбій загрози БпЛА по областях.

19:12, 13 листопада Де зараз лунає тривога: дивіться на карті