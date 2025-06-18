Группы "Шахедов" уже фиксируются в разных областях Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Позаботьтесь о своей безопасности, если в вашем направлении движутся ударные БПЛА.
Смотрите также Россия за 2 недели выпустила по Украине столько "Шахедов", сколько раньше за несколько месяцев, – WSJ
Куда направляются дроны
В Украине объявлена воздушная тревога: карта
00:11, 18 июня
Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.
Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Днепр.
23:27, 17 июня
- Днепропетровская область (Синельниковский р-н) – угроза применения врагом ударных БПЛА.
- Дроны на юге Днепропетровской области, курс северо-западный.
23:24, 17 июня
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.