Группы "Шахедов" уже фиксируются в разных областях Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Позаботьтесь о своей безопасности, если в вашем направлении движутся ударные БПЛА.

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Куда направляются дроны

В Украине объявлена воздушная тревога: карта

00:11, 18 июня Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.

Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Днепр.

23:27, 17 июня Днепропетровская область (Синельниковский р-н) – угроза применения врагом ударных БПЛА.

Дроны на юге Днепропетровской области, курс северо-западный.