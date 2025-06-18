Групи "Шахедів" уже фіксуються в різних областях України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Подбайте про свою безпеку, якщо в вашому напрямку рухаються ударні БпЛА.

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Куди прямують дрони

В Україні оголошено повітряну тривогу: карта

00:11, 18 червня Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро.

23:27, 17 червня Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Дрони на півдні Дніпропетровської області, курс північно-західний.