Групи "Шахедів" уже фіксуються в різних областях України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Подбайте про свою безпеку, якщо в вашому напрямку рухаються ударні БпЛА.
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Куди прямують дрони
В Україні оголошено повітряну тривогу: карта
00:11, 18 червня
Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро.
23:27, 17 червня
- Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Дрони на півдні Дніпропетровської області, курс північно-західний.
23:24, 17 червня
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.