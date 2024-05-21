Воздушные Силы предупредили об угрозе для ряда областей. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать воздушную тревогу и направляться в безопасное место. Это убережет жизнь и облегчит работу ПВО.

Смотрите также В Волчанске продолжаются уличные бои, враг давит на Часов Яр: как изменилась линия фронта за неделю

Атака "Шахедов" на Украину

01:08, 21 мая Мониторинговые паблики пишут, что 1 БпЛА летит вектором мимо Черкасс, еще 2 "Шахеды" на Севере Кировоградщины. Кроме этого фиксируют 2 новых дроны с Херсонщины в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

Курс Северо-Западный.

00:32, 21 мая Где сейчас "Шахеды" Воздушные Силы пишут, что сейчас зафиксировано две группы "Шахедов": Первая сейчас движется с Кировоградщины курсом на Черкасскую область.

Вторая пролетает в Николаевской области, движется в направлении Кировоградской. Где сейчас тревога из-за российских дронов / alerts.in.ua

23:40, 20 мая Отмечается, что "Шахеды" продолжают движение через Николаевскую область в направлении Кировоградщины.