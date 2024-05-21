Воздушные Силы предупредили об угрозе для ряда областей. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать воздушную тревогу и направляться в безопасное место. Это убережет жизнь и облегчит работу ПВО.
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Атака "Шахедов" на Украину
Мониторинговые паблики пишут, что 1 БпЛА летит вектором мимо Черкасс, еще 2 "Шахеды" на Севере Кировоградщины.
Кроме этого фиксируют 2 новых дроны с Херсонщины в направлении Криворожского района Днепропетровской области.
Курс Северо-Западный.
Где сейчас "Шахеды"
Воздушные Силы пишут, что сейчас зафиксировано две группы "Шахедов":
- Первая сейчас движется с Кировоградщины курсом на Черкасскую область.
- Вторая пролетает в Николаевской области, движется в направлении Кировоградской.
Где сейчас тревога из-за российских дронов / alerts.in.ua
Отмечается, что "Шахеды" продолжают движение через Николаевскую область в направлении Кировоградщины.
Воздушные Силы предупредили о движении ударных БпЛА через Херсонскую область курсом на Николаевщину.