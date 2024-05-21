Повітряні Сили попередили про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.
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Атака "Шахедів" на Україну
Моніторингові пабліки пишуть, що 1 БпЛА летить вектором повз Черкаси, ще 2 "Шахеди" на Півночі Кіровоградщини.
Окрім цього фіксують 2 нових дрони з Херсонщини у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.
Курс Північно-Західний.
Де зараз "Шахеди"
Повітряні Сили пишуть, що наразі зафіксовано дві групи "Шахедів":
- Перша наразі рухається із Кіровоградщини курсом на Черкащину.
- Друга пролітає у Миколаївській області, рухається в напрямку Кіровоградської.
Де зараз тривога через російські дрони / alerts.in.ua
Зазначається, що "Шахеди" продовжують рух через Миколаївську область в напрямку Кіровоградщини.
Повітряні Сили попередили про рух ударних БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.