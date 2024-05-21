Повітряні Сили попередили про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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Атака "Шахедів" на Україну

01:08, 21 травня Моніторингові пабліки пишуть, що 1 БпЛА летить вектором повз Черкаси, ще 2 "Шахеди" на Півночі Кіровоградщини. Окрім цього фіксують 2 нових дрони з Херсонщини у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.

Курс Північно-Західний.

00:32, 21 травня Де зараз "Шахеди" Повітряні Сили пишуть, що наразі зафіксовано дві групи "Шахедів": Перша наразі рухається із Кіровоградщини курсом на Черкащину.

Друга пролітає у Миколаївській області, рухається в напрямку Кіровоградської. Де зараз тривога через російські дрони / alerts.in.ua

23:40, 20 травня Зазначається, що "Шахеди" продовжують рух через Миколаївську область в напрямку Кіровоградщини.