Повітряні Сили попередили про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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Атака "Шахедів" на Україну

01:08, 21 травня

Моніторингові пабліки пишуть, що 1 БпЛА летить вектором повз Черкаси, ще 2 "Шахеди" на Півночі Кіровоградщини.

Окрім цього фіксують 2 нових дрони з Херсонщини у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.
Курс Північно-Західний.

00:32, 21 травня

Де зараз "Шахеди"

Повітряні Сили пишуть, що наразі зафіксовано дві групи "Шахедів":

  • Перша наразі рухається із Кіровоградщини курсом на Черкащину.
  • Друга пролітає у Миколаївській області, рухається в напрямку Кіровоградської.

Де зараз тривога через російські дрони / alerts.in.ua

23:40, 20 травня

Зазначається, що "Шахеди" продовжують рух через Миколаївську область в напрямку Кіровоградщини.

23:05, 20 травня

Повітряні Сили попередили про рух ударних БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.