Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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