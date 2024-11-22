Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу захисникам неба.

До теми У Запоріжжі прогримів вибух, туди летів КАБ

Що відомо про повітряну тривогу