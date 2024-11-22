Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Гучно також було й в області.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 20:57. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область. Згодом повідомили про КАБ, який рухався у напрямку міста.

Вже о 22:01 з'явилася інформація про вибухи, які могли чути містяни.

У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога,

– йдеться у повідомленні.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив також про вибухи, які чули й за межами району: "Вибухи у Запорізькій області". Наразі інформації про ймовірні насліди російського удару оприлюднено не було.

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