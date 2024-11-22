Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Громко также было и в области.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ​​ориентировочно в 20:57. Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожскую область. Впоследствии сообщили о двигавшемся в направлении города КАБ.

Уже в 22:01 появилась информация о взрывах, которые могли слышать горожане.

В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного. В городе и области объявлена ​​воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил также о взрывах, которые слышали и за пределами района: "Взрывы в Запорожской области". Пока информация о возможных последствиях российского удара обнародована не была.

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