В небе над Украиной летают "Шахеды": какие области под угрозой
Россияне вечером 27 января снова начали атаковать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.
Информацию о воздушной тревоге собирает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем регионе объявлена тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге в Украине?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА с Харьковщины курсом на Сумщину (Ахтырский район). БПЛА в р-не. н.п. Макошино (Черниговщина), курс юго-восточный в направлении Сумщины.
