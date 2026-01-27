В небе над Украиной летают "Шахеды": какие области под угрозой

Россияне вечером 27 января снова начали атаковать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Информацию о воздушной тревоге собирает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем регионе объявлена тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге в Украине?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте