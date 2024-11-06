"Шахеды" терроризируют Украину: где объявлена воздушная тревога

Вечером 6 ноября российская армия продолжила тенденцию ежедневного террора Украины и снова запустила дроны-камикадзе "Шахед". Из-за угрозы в ряде областей звучат сирены.

Оперативно о том, где раздается воздушная тревога и пролетают вражеские дроны, информирует 24 Канал. В случае опасности призываем немедленно направляться в безопасное место!

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Воздушная тревога в Украине