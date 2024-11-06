"Шахеды" терроризируют Украину: где объявлена воздушная тревога

6 ноября 2024, 21:40
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Автор: Ирина Чеботникова, Дмитрий Усик

Вечером 6 ноября российская армия продолжила тенденцию ежедневного террора Украины и снова запустила дроны-камикадзе "Шахед". Из-за угрозы в ряде областей звучат сирены.

Оперативно о том, где раздается воздушная тревога и пролетают вражеские дроны, информирует 24 Канал. В случае опасности призываем немедленно направляться в безопасное место!

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Воздушная тревога в Украине

 

23:02, 06 ноября

Мониторинговые сообщества пишут, что в Украину заходят новые "Шахеды".

22:50, 06 ноября

Где летят "Шахеды": данные от ВС

  • БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
  • БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавщину.
22:45, 06 ноября

В Киевской области тревога.

22:28, 06 ноября

Мониторы прогнозируют объявление тревоги на Киевщине в скором времени.

22:15, 06 ноября

Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин).

Несколько групп БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавщину.

21:37, 06 ноября

Где сейчас звучит тревога

21:27, 06 ноября

Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину.

21:19, 06 ноября

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА на Сумщине.