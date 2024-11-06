"Шахеды" терроризируют Украину: где объявлена воздушная тревога
Вечером 6 ноября российская армия продолжила тенденцию ежедневного террора Украины и снова запустила дроны-камикадзе "Шахед". Из-за угрозы в ряде областей звучат сирены.
Оперативно о том, где раздается воздушная тревога и пролетают вражеские дроны, информирует 24 Канал. В случае опасности призываем немедленно направляться в безопасное место!
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Воздушная тревога в Украине
Мониторинговые сообщества пишут, что в Украину заходят новые "Шахеды". В Киевской области тревога. Мониторы прогнозируют объявление тревоги на Киевщине в скором времени. Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин). Несколько групп БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавщину. Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину. Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА на Сумщине.
Где летят "Шахеды": данные от ВС
Где сейчас звучит тревога
Мониторинговые сообщества пишут, что в Украину заходят новые "Шахеды".
В Киевской области тревога.
Мониторы прогнозируют объявление тревоги на Киевщине в скором времени.
Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин).
Несколько групп БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавщину.
Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА на Сумщине.