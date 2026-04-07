7 апреля, 23:26
Обновлено - 00:26, 8 апреля

Украину атакуют "Шахеды": в каких областях опасность дронов

Владислав Кравцов

Российская армия ночью 8 апреля запустила свои ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине. Возникала баллистическая угроза. Из-за этого областями стала распространяться воздушная тревога.

Что известно о воздушной тревоге?

00:32, 08 апреля

Группа БпЛА в направлении города Харьков с севера.

Отбой баллистической угрозы.

00:19, 08 апреля

Угроза применения баллистического вооружения.

00:07, 08 апреля

Один человек ранен в результате вражеской атаки на Запорожье

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что после удара по Запорожью возник пожар на территории одного из гаражных кооперативов.

Ранена 47-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, 
– отметил Федоров.


Последствия российской атаки по Запорожью / Фото Запорожской ОГА

00:01, 08 апреля

БПЛА в направлении Киевщины с Черниговщины.

23:52, 07 апреля

Россияне ударили КАБами по Запорожскому району.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в поселке Балабино в результате российской атаки были разрушены и повреждены жилые дома, нежилые здания, возникли пожары.

Под завалами одного из домов обнаружено тело погибшего человека, 
– написал Федоров.

23:24, 07 апреля

БПЛА в направлении г. Одесса с Черного моря.

23:22, 07 апреля

БПЛА в направлении г.Кривой Рог с юга.

23:17, 07 апреля

БПЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.

23:10, 07 апреля

На Сумщине есть погибший из-за российской атаки

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате российской атаки по Роменской общине погиб 42-летний мужчина.

Искренние соболезнования близким погибшего. Также пострадали его родные – им оказывают необходимую помощь, 
– написал Григоров.

По словам чиновника, враг попал в жилой дом, предварительно – с БпЛА. Все последствия вражеской атаки по громаде уточняются.

22:52, 07 апреля

БПЛА на севере Полтавской области, курс Миргород.