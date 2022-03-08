Воздушная тревога в Днепре: всем в укрытие

В Днепре раздаются сирены воздушной тревоги. Всех просят направляться в ближайшие укрытия.

О вероятной опасности в Днепре объявили в 16:22.

Игнорировать сообщения о тревоге категорически нельзя, ведь от обстрелов российских оккупантов гибнут и мирные жители.

Напомним, что сперва нужно быстро выключить газ, свет и другие коммуникации в доме. По возможности сообщить о воздушной тревоге своих соседей. Кроме этого, следует помочь больным и пожилым людям. До укрытия необходимо добраться как можно быстрее. Покидать хранилище можно лишь после сообщения об отмене воздушной тревоги.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!