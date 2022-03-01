Воздушная тревога в городах: Житомир, Черкассы, Кропивницкий и Кировоград прячутся в укрытие.

В нескольких украинских городах сообщили о воздушной тревоге. Жители Черкасс, Житомира, Кропивницкого, Кировограда, Лубен и Умани должны пройти в ближайшие бомбоубежища. Также сирены раздаются в Хмельницкой области.

Украинские города снова под угрозой обстрела. В этот раз сирены раздаются в Житомире, Черкассах, Кропивницком, Лубнах, Умани и Хмельницкой области.

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Горожане должны спрятаться в укрытиях и помочь нуждающимся добраться до них.

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