Воздушная тревога в городах: Житомир, Черкассы, Кропивницкий и Кировоград прячутся в укрытие.
1 марта 2022 , 22:27Читати новину українською
Источник:РБК
В нескольких украинских городах сообщили о воздушной тревоге. Жители Черкасс, Житомира, Кропивницкого, Кировограда, Лубен и Умани должны пройти в ближайшие бомбоубежища. Также сирены раздаются в Хмельницкой области.
Украинские города снова под угрозой обстрела. В этот раз сирены раздаются в Житомире, Черкассах, Кропивницком, Лубнах, Умани и Хмельницкой области.
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Горожане должны спрятаться в укрытиях и помочь нуждающимся добраться до них.
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