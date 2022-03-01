Воздушная тревога в Хмельницкой области – раздаются сирены в области

1 марта 2022 , 20:46
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Источник:

Сергей Гамалий/ Хмельницкая ОГА

В Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Местных жителей просят пройти к ближайшим укрытиям.

В Хмельниччине раздаются сирены – сообщают о воздушной тревоге. Местные жители должны как можно быстрее пройти в хранилища и укрытия.

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Полный текст сообщения:

ВНИМАНИЕ воздушная ТРЕВОГА – всем в УКРЫТИИ

Хмельницкая область

Автор: Ярослава Прадід