Воздушная тревога в Хмельницкой области – раздаются сирены в области
1 марта 2022 , 20:46Читати новину українською
Источник:Сергей Гамалий/ Хмельницкая ОГА
В Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Местных жителей просят пройти к ближайшим укрытиям.
В Хмельниччине раздаются сирены – сообщают о воздушной тревоге. Местные жители должны как можно быстрее пройти в хранилища и укрытия.
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Полный текст сообщения:
ВНИМАНИЕ воздушная ТРЕВОГА – всем в УКРЫТИИ
Хмельницкая область