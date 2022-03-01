Воздушная тревога: в Хмельницком и Кропивницком раздаются сирены

В Хмельницком и Кропивницком объявили воздушную тревогу. Людей призывают срочно скрыться в укрытии.

Сирены в украинских городах раздаются уже не раз. Это воздушная тревога, потому что город могут обстреливать ракетами.

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"Внимание! Кропивницкий, Канатово – воздушная тревога! Все в укрытие!" – написала председатель Криповницкой ОГА Мария Черная.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий также сообщил о воздушной тревоге по всей Хмельницкой области.

Отметим, что местные жители должны сидеть в укрытии, пока воздушную тревогу не отменят. Когда раздаются сирены, следует сохранять спокойствие и как можно быстрее пройти до укрытий.

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