В Запорожье сообщили о риске нападения с воздуха. Российские боевики могут обстрелять город.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Текст сообщения:
Срочно!
Идите в ближайшие к вам укрытия и пребывайте там!
В Запорожье сообщили о воздушной тревоге. Жители города должны срочно идти в укрытие.
Источник:Суспільне Новини
В Запорожье сообщили о риске нападения с воздуха. Российские боевики могут обстрелять город.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Текст сообщения:
Срочно!
Идите в ближайшие к вам укрытия и пребывайте там!