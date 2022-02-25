У Запоріжжі повідомили про ризик нападу з повітря. Російські бойовики можуть обстріляти місто.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Текст повідомлення:
Терміново!
Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
У Запоріжжі повідомили про повітряну тривогу. Мешканці міста мають терміново йти до укриття.
Джерело:Суспільне Новини
У Запоріжжі повідомили про ризик нападу з повітря. Російські бойовики можуть обстріляти місто.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Текст повідомлення:
Терміново!
Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!