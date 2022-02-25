У Запоріжжі повідомили про ризик нападу з повітря. Російські бойовики можуть обстріляти місто.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

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