О вероятной опасности в Виннице сообщили в 15:35. А уже через 2 минуты загудели сирены и в столице. Последней же объявили тревогу в Житомире – в 15:39.

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Почему нельзя этим пренебрегать

Сирены воздушной тревоги означают, что есть угроза. Их выключают, когда оккупанты запустили ракеты в направлении того или иного региона. Также в случае приближения авиации оккупантов.

Точную цель противника практически невозможно предугадать наперед. Поэтому это могут быть даже жилые кварталы городов. Если раздается тревога, позаботьтесь о безопасности своих родных.



Что делать, когда воздушная тревога / Изображение Центра стратегических коммуникаций

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