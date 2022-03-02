Воздушная тревога в Кропивницком – все в укрытие

В Кропивницком объявили воздушную тревогу. Поэтому всем нужно спуститься в укрытие.

Всем жителям города необходимо спуститься в укрытие и находиться там, пока сирена не известит об отбое тревоги.

Заметь В Днепре – воздушная тревога: все в укрытие

Укрытие Кропивницкого: карта

По состоянию на 6:42 сирена известила об отбое тревоги. Все могут возвращаться в свои дома.

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