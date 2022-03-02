Воздушная тревога в Кропивницком – все в укрытие
2 марта 2022 , 06:21Читати новину українською
Источник:телеграм Кировоградская ОГА
В Кропивницком объявили воздушную тревогу. Поэтому всем нужно спуститься в укрытие.
Всем жителям города необходимо спуститься в укрытие и находиться там, пока сирена не известит об отбое тревоги.
Заметь В Днепре – воздушная тревога: все в укрытие
Укрытие Кропивницкого: карта
По состоянию на 6:42 сирена известила об отбое тревоги. Все могут возвращаться в свои дома.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!