Воздушная тревога в Одессе, Ахтырке, Сумах и Житомире – всем в укрытие
7 марта 2022 , 13:51Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Одессе Ахтырке, Сумах и Житомире объявили воздушную тревогу. Город могут обстрелять российские оккупанты.
В Одессе, Ахтырке, Сумах и Житомире раздаются сирены – воздушная тревога. Жители городов должны как можно быстрее пройти в бомбоубежища.
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В городах, в которых объявлена воздушная тревога, жители должны пройти в ближайшие укрытия и ждать отбоя.