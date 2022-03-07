Воздушная тревога в Одессе, Ахтырке, Сумах и Житомире – всем в укрытие

В Одессе Ахтырке, Сумах и Житомире объявили воздушную тревогу. Город могут обстрелять российские оккупанты.

В Одессе, Ахтырке, Сумах и Житомире раздаются сирены – воздушная тревога. Жители городов должны как можно быстрее пройти в бомбоубежища.

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В городах, в которых объявлена воздушная тревога, жители должны пройти в ближайшие укрытия и ждать отбоя.