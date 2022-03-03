Воздушная тревога по всей Черниговской области: всем в укрытие

Жителей Черниговской области предупредили о воздушной угрозе, в частности, это может быть авиационный удар от России.

Тревожные сирены там зазвучали 3 марта в 21:50.

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"Внимание! Воздушная тревога! Вся область! В укрытие!" – говорится в сообщении.

Отметим, что в укрытие нужно взять с собой "тревожный чемодан" и, не мешкая, двигаться к ближайшему укрытию. Не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое тревоги. Официальные ресурсы сообщат, когда выйти оттуда будет безопасно.

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