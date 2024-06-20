Именно этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". В Воздушных силах сообщили, что он вылетел с аэродрома Саваслейка.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине 20 июня
Воздушная тревога по всей Украине прозвучала в 13:48. Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для Украины из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО. Эти ракеты уже неоднократно использовались страной-агрессором для обстрела нашего государства.
Что известно о МиГ-31К / Инфографика 24 Канала
Также взлеты МиГ-31К могут происходить с целью передислокации, тренировочных полетов, испытаний и других целей. Из-за этого воздушная тревога объявляется по всей территории Украины.