Саме цей літак є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". У Повітряних силах повідомили, що він вилетів з аеродрому Саваслейка.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні 20 червня

Повітряна тривога по всій Україні пролунала об 13:48. Повітряні сили повідомили про зліт російського винищувача.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),

– мовиться в повідомленні.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для України через його здатність переносити гіперзвукову ракету "Кинджал", яка може оминати українські системи ППО. Ці ракети вже неодноразово використовувалися країною-агресором для обстрілу нашої держави.

Що відомо про МіГ-31К / Інфографіка 24 Каналу

Також зльоти МіГ-31К можуть відбуватися з метою передислокації, тренувальних польотів, випробувань та інших цілей. Через це повітряна тривога оголошується по всій території України.