По состоянию на 18:13 воздушная тревога почти во всех западных и южных регионах. Увидеть актуальную карту тревог можно по этой ссылке.

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В каких областях звучат сирены:

Волынская;

Ровненская;

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Черновицкая;

Житомирская;

Хмельницкая;

Одесская;

Николаевская;

Кировоградская;

Черкасская;

Винницкая;

Харьковская;

Луганская.

Первыми в укрытие стали направляться жители Николаевщины. У них тревога началась в 18:04. Последним регионом, до которого дошла эта волна тревог, стала Черновицкая область в 18:15.

Карта тревог по состоянию на 18:15 / Скриншот

Важно! Сигнал воздушной тревоги нельзя игнорировать ни в коем случае. Наша противовоздушная оборона сбивает большое количество вражеских целей в небе. Однако всегда остается риск, что какая-то ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить наперед, куда ударит Россия.