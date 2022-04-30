По состоянию на 18:13 воздушная тревога почти во всех западных и южных регионах. Увидеть актуальную карту тревог можно по этой ссылке.

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В каких областях звучат сирены:

  • Волынская;
  • Ровненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Ивано-Франковская;
  • Закарпатская;
  • Черновицкая;
  • Житомирская;
  • Хмельницкая;
  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Кировоградская;
  • Черкасская;
  • Винницкая;
  • Харьковская;
  • Луганская.

Первыми в укрытие стали направляться жители Николаевщины. У них тревога началась в 18:04. Последним регионом, до которого дошла эта волна тревог, стала Черновицкая область в 18:15.

Повітряна тривога в більшості областей

Карта тревог по состоянию на 18:15 / Скриншот