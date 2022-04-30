Станом на 18:15 повітряна тривога в усіх західних і більшості південних регіонів. Побачити актуальну карту тривог можна за цим посиланням.

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  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Чернівецька;
  • Житомирська;
  • Хмельницька;
  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Вінницька;
  • Харківська;
  • Луганська.

Першими в укриття почали прямувати жителі Миколаївщини. В них тривога почалася об 18:04. Останнім регіоном, до якого дійшла ця хвиля тривог, стала Чернівецька область о 18:15.

Повітряна тривога в більшості областей
Карта тривог станом на 18:15 / Скриншот