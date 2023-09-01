По предварительной информации, из акватории Черного моря враг мог запустить "Калибры". Воздушные цели зафиксированы в украинском небе, будут работать силы ПВО.

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Воздушная тревога 1 сентября: что произошло

Обратите внимание, в ночь на 30 августа россияне в очередной раз массированно атаковали Украину – на этот раз крылатыми ракетами авиационного базирования и дронами-камикадзе типа "Шахед". Почти все вражеские цели удалось сбить, но не обошлось без жертв и разрушений. Подробно об атаке и ее последствиях читайте по этой ссылке.