За попередньою інформацією, з акваторії Чорного моря ворог міг запустити "Калібри". Повітряні цілі зафіксовані в українському небі, працюватимуть сили ППО.

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Повітряна тривога 1 вересня: що сталося

04:57 Загроза для Вінниччини та суміжних областей, Тернопільська область – ракетна небезпека! – Повітряні сили.

04:53 Повідомлення Повітряних сил: Умань – перебувайте в укриттях. Швидкісні цілі в напрямку західних областей. Курс може змінюватись.

04:50 Ракети можуть летіти на Захід, повітряну тривогу оголосили ще у Рівненській та Чернівецькій областях.

04:45 Загалом тривога станом на цей час оголошена у таких областях: Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська, Херсонська, Запорізька та Хмельницька.

04:20 Повітряну тривогу почали оголошувати в різних областях України. Спочатку це був Південь, а до 04:35 "почервоніли" вже й центральні та північні області. Повітряні сили України повідомили у телеграмі, що є ракетна небезпека – ймовірний пуск "Калібрів" ворогом з акваторії Чорного моря.



Моніторингові пабліки уточнювали, що це могли бути застосовані засоби РЕБ чи іншого штибу фальшиві цілі. А проте це не означай, що повітряну тривогу можна ігнорувати: обов'язково подбайте про безпеку, якщо у вашому регіоні прозвучали сирени про тривогу.

Зверніть увагу, у ніч на 30 серпня росіяни вкотре масовано атакували Україну – цього разу крилатими ракетами авіаційного базування та дронами-камікадзе типу "Шахед". Майже всі ворожі цілі вдалося збити, але не минулося без жертв і руйнувань. Докладно про атаку та її наслідки читайте за цим посиланням.