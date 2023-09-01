За попередньою інформацією, з акваторії Чорного моря ворог міг запустити "Калібри". Повітряні цілі зафіксовані в українському небі, працюватимуть сили ППО.

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Повітряна тривога 1 вересня: що сталося

Зверніть увагу, у ніч на 30 серпня росіяни вкотре масовано атакували Україну – цього разу крилатими ракетами авіаційного базування та дронами-камікадзе типу "Шахед". Майже всі ворожі цілі вдалося збити, але не минулося без жертв і руйнувань. Докладно про атаку та її наслідки читайте за цим посиланням.