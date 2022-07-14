Если вы услышали сирену – немедленно пройдите в укрытие и находитесь там, пока повторная сирена не известит об отбое тревоги. Не рискуйте собственной безопасностью.
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Где объявили тревогу
По состоянию на 15:15 сирена известила о воздушной тревоге в:
- Киеве и Киевской области;
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области.
Также уже более 3-х месяцев воздушная тревога непрерывно продолжается в Луганской области. В то же время с 15 апреля из-за оккупации не работает система оповещения в Херсонской области.