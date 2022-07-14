Если вы услышали сирену – немедленно пройдите в укрытие и находитесь там, пока повторная сирена не известит об отбое тревоги. Не рискуйте собственной безопасностью.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 15:15 сирена известила о воздушной тревоге в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области.

Также уже более 3-х месяцев воздушная тревога непрерывно продолжается в Луганской области. В то же время с 15 апреля из-за оккупации не работает система оповещения в Херсонской области.