Если вы услышали сирену – немедленно пройдите в укрытие и находитесь там, пока повторная сирена не известит об отбое тревоги. Не рискуйте собственной безопасностью.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 15:15 сирена известила о воздушной тревоге в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области.

Также уже более 3-х месяцев воздушная тревога непрерывно продолжается в Луганской области. В то же время с 15 апреля из-за оккупации не работает система оповещения в Херсонской области.

Важно! Каждый день россия доказывает, что является страной-террористом. Каждый день оккупанты ракетами атакуют гражданские объекты в украинских городах и селах – школы, садики, торговые центры и жилые дома. Трудно предсказать, куда россия будет атаковать в следующий раз. Так же трудно предсказать, куда могут упасть обломки от сбитых ракет. Поэтому не игнорируйте воздушную тревогу – если слышите сирену, немедленно идите в укрытие.