Якщо ви почули сирену – негайно ідіть в укриття та перебувайте там поти, коли повторна сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.
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Де оголосили тривогу
Станом на 15:15 сирена сповістила про повітряну тривогу у:
- Києві та Київській області;
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
Також уже понад 3 місяці повітряна тривога безперервно триває у Луганській області. Водночас з 15 квітня через окупацію не працює система оповіщення у Херсонській області.