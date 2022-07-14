Якщо ви почули сирену – негайно ідіть в укриття та перебувайте там поти, коли повторна сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

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Де оголосили тривогу

Станом на 15:15 сирена сповістила про повітряну тривогу у:

  • Києві та Київській області;
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;

Також уже понад 3 місяці повітряна тривога безперервно триває у Луганській області. Водночас з 15 квітня через окупацію не працює система оповіщення у Херсонській області.