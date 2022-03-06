Воздушная тревога в Виннице: все в укрытии
6 марта 2022 , 22:47Читати новину українською
Источник:Суспільне Вінниця
Винница может оказаться под обстрелом российских оккупантов. Всем немедленно нужно уйти в укрытие.
Орки не сумели достичь никаких своих наземных целей, потому обстреливают мирные украинские города. Враг применяет авиацию и тяжелую артиллерию.
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Тревога в Виннице
Сегодня российские оккупанты обстреляли аэропорт в Виннице. Сейчас в городе снова раздается сирена – есть опасность повторного обстрела.
Всем жителям города нужно немедленно уйти в укрытие. Оставлять безопасное место можно только после соответствующего сообщения.
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