Воздушная тревога в Виннице: все в укрытии

Винница может оказаться под обстрелом российских оккупантов. Всем немедленно нужно уйти в укрытие.

Орки не сумели достичь никаких своих наземных целей, потому обстреливают мирные украинские города. Враг применяет авиацию и тяжелую артиллерию.

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Тревога в Виннице

Сегодня российские оккупанты обстреляли аэропорт в Виннице. Сейчас в городе снова раздается сирена – есть опасность повторного обстрела.

Всем жителям города нужно немедленно уйти в укрытие. Оставлять безопасное место можно только после соответствующего сообщения.

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