Воздушная тревога почти по всей Украине: в Кривом Роге и на Киевщине сообщают о взрывах
Источник:телеграм Александра Вилкула
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Новость подтвердил Александр Вилкул – глава Криворожской военной администрации.
Вилкул призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Он также напомнил, что нельзя фотографировать или снимать на видео место "прилета".
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Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях,
– говорится в сообщении.
Николай Лукашук – глава ДОС – заявил, что все службы уже приступили к работе. Информацию о масштабах разрушений в результате ракетного удара и возможных пострадавших уточняют. Детали обнародуют позже.
Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Киевской области. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не было.
Во многих областях – воздушная тревога
По состоянию на 21:00, об опасности сообщают жителям:
- Киева;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Черкасской области;
- Житомирской области;
- Хмельницкая область;
- Винницкой области;
- Полтавской области;
- Ровненской области;
- Волынской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Запорожской области;
- Луганская область.
Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь.