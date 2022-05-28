Воздушная тревога почти по всей Украине: в Кривом Роге и на Киевщине сообщают о взрывах

28 мая 2022 , 20:32
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Источник:

телеграм Александра Вилкула

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Новость подтвердил Александр Вилкул – глава Криворожской военной администрации.

Вилкул призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Он также напомнил, что нельзя фотографировать или снимать на видео место "прилета".

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Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях,
– говорится в сообщении.

Николай Лукашук – глава ДОС – заявил, что все службы уже приступили к работе. Информацию о масштабах разрушений в результате ракетного удара и возможных пострадавших уточняют. Детали обнародуют позже.

Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Киевской области. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не было.

Во многих областях – воздушная тревога

По состоянию на 21:00, об опасности сообщают жителям:

  • Киева;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Житомирской области;
  • Хмельницкая область;
  • Винницкой области;
  • Полтавской области;
  • Ровненской области;
  • Волынской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Запорожской области;
  • Луганская область.

Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь.

 

 

Автор: Мар'яна Бекало