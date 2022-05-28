Воздушная тревога почти по всей Украине: в Кривом Роге и на Киевщине сообщают о взрывах

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Новость подтвердил Александр Вилкул – глава Криворожской военной администрации.

Вилкул призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Он также напомнил, что нельзя фотографировать или снимать на видео место "прилета".

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Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях,

– говорится в сообщении.

Николай Лукашук – глава ДОС – заявил, что все службы уже приступили к работе. Информацию о масштабах разрушений в результате ракетного удара и возможных пострадавших уточняют. Детали обнародуют позже.

Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Киевской области. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не было.

Во многих областях – воздушная тревога

По состоянию на 21:00, об опасности сообщают жителям:

Киева;

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Хмельницкая область;

Винницкой области;

Полтавской области;

Ровненской области;

Волынской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Запорожской области;

Луганская область.

Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь.