Если нет возможности пройти в укрытие, нужно спуститься в подвал. Если и такой возможности нет, тогда нужно пройти в ванную или коридор и укрыться за правилом двух стен. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Важно Суд над русским военным и 26 900 уничтоженных оккупантов: основное за 79 день войны

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:00 воздушную тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкая область;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговская область.

Кроме того, воздушная тревога уже с 4 апреля непрерывно звучит в Луганской области. То есть уже 39 дней, что, к сожалению, является абсолютным антирекордом.

Следите за обновлением местных властей. Пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги, важно находиться в укрытиях. Еще более важно не подходить к окнам.

Также важно помнить, что в случае неприятельских ударов важно не публиковать фото и видео с последствиями атаки. Особенно при воздушной тревоге, так как это может корректировать огонь противника. Поэтому важно не помогать врагу

Обратите внимание! Взрывы в городах могут раздаваться и от работы противовоздушной обороны. Поэтому важно следить за обновлением и доверять информацию только из официальных источников. Сигнал воздушной тревоги нельзя игнорировать ни в коем случае. Наша противовоздушная оборона сбивает значительное количество враждебных целей в небе, однако всегда остается риск, что какая-то ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить наперед, куда ударит Россия.

Воздушные тревоги в восточных и южных областях Украины раздаются по несколько раз в день. Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев и пытаются запугать нас, однако, очевидно, им это не удастся.