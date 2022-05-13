Якщо немає можливості пройти в укриття, то потрібно спуститися у підвал. Якщо і такої можливості немає, тоді потрібно пройти у ванну або коридор та сховатися за правилом двох стін. Не нехтуйте власною безпекою.

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Де оголосили тривогу

Станом на 21:00 повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області.

Крім того, повітряна тривога уже від 4 квітня безперервно лунає у Луганській області. Тобто уже 39 днів, що, на жаль, є абсолютним антирекордом.

Слідкуйте за оновленнями місцевої влади. Допоки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги, важливо перебувати в укриттях. Ще більше важливо не підходити до вікон.

Також важливо пам'ятати, що у випадку ворожих ударів важливо не публікувати фото та відео з наслідками атаки. Особливо під час повітряної тривоги, оскільки це може корегувати вогонь противника. Тому важливо не допомагати ворогу

Зверніть увагу! Вибухи в містах можуть лунати і від роботи протиповітряної оборони. Тому важливо слідкувати за оновленням та довіряти інформації лише з офіційних джерел. Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі, проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.

Повітряні тривоги у східних та південних областях України лунають по кілька разів на день. Російські окупанти продовжують тероризувати українців та намагаються залякати нас, однак, очевидно, їм це не вдасться.

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